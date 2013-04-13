Нужно подобрать шрифт

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужно подобрать шрифт как на картинке (прикреплён файл)

12 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа для компании

    $60

    Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен логотип (земной шар, золото, вращается)

    Добрый день нужен логотип земной шар с континентами: возвышенности золото переливающиеся, ранины зеленые, вода синия,вокруг вращается по орбите (золото) текст тоже золото zin.su в районе России красная звезда загорается с текстом москва . ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип благотворительной организации.

    Для благотворительной организации (дети инвалиды) нужно отрисовать логотип. Что на нем будет мы уже придумали. Нужно реализовать и поработать с цветами. Объекты на логотипе не сложные (лист дерева, геометрическая форма, линии). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для марки "Энтомолог"

    $94

    Заказчик: марка галстуков-бабочек «Энтомолог» Задание: логотип цветной. Возможны 2 варианта логотипа: 1) просто слово «Энтомолог», написанное в любом регистре (заглавные / строчные / первая буква заглавная). 2) слово «Энтомолог» + ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $60

    Уважаемые коллеги! В последнее время я загорелась желанием как-то персонализировать себя, в следствии чего хочу создать свой логотип. Мысли у меня по этому поводу следующие: - В ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $60

    Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта/визиток

    Необходим разработать логотип для компании, специализирующейся на поставка бизнес-сувениров (ручки, блокноты, компьютерные мышки, флэшки, пакеты и пр., с нанесенным логотипом заказчика). Название компании CORPGITS. Заглавные или прописные буквы не принципиально. Стиль логотипа должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    Всем привет! Требуется разработка логотипа на http://itsib.org/ вместо того что щас стоит! Бюджет небольшой. надо недорого и красиво) Предлагайте) Оставляйте желательно skype.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо реализовать логотип в Corel Draw

    Добрый день! Необходимо реализовать логотип клуба в Кореле. Прошу помощи в реализации задуманного Название фитнес-клуба ТехноФіт. Есть идеи относительно буквы Т и Ф (см. вложения, в виде фигур мужчины и женщины). ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад