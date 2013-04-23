Нужно сделать логотип и фавикон

есть концепция и исполнение от руки в приложении.

сам логотип сверху. робот держит в руках ромб.

ниже нарисовано как из 2 английских букв G&E делается прямоугольник, который мог бы быть головой робота. эти буквы напрямую связаны с названием сайта.

стиль у логотипа минималистский. должен хорошо смотреться на белом фоне. ромбик должен выделятся цветом (голубым)

нужно интегрировать голову в робота, дошлифовать идею и нарисовать логотип и фавикон