Нужно сделать логотип и фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок247 просмотров

есть концепция и исполнение от руки в приложении.

сам логотип сверху. робот держит в руках ромб.

ниже нарисовано как из 2 английских букв G&E делается прямоугольник, который мог бы быть головой робота. эти буквы напрямую связаны с названием сайта.

стиль у логотипа минималистский. должен хорошо смотреться на белом фоне. ромбик должен выделятся цветом (голубым)

нужно интегрировать голову в робота, дошлифовать идею и нарисовать логотип и фавикон

12 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Логотип был сделан как описано в проекте. фавикон сделан мгновенно
Мне понравилось наше сотрудничество и проект. Спасибо . Надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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