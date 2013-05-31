Логотип для церкви

Как такового тз нет. Есть пожелания по тому, как оно должно выглядеть. Изображение храма в шапке aksinino-hram.ru/ , и стилизировать его под дизайн сайта.

Дизайн по запросу.

Оплата строго по факту!

Бюджет 50$

Пожалуйста не пишите в личку!