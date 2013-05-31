Логотип для церкви

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок246 просмотров

Как такового тз нет. Есть пожелания по тому, как оно должно выглядеть. Изображение храма в шапке aksinino-hram.ru/ , и стилизировать его под дизайн сайта.

Дизайн по запросу.

Оплата строго по факту!

Бюджет 50$

Пожалуйста не пишите в личку!

12 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
+
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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