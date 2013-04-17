Создать логотип

$140
  1. Биржа фриланса
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Закрыт36 заявок358 просмотров

Уважаемые господа фрилансеры, компании Евробокс нужен логотип для продукции. Мы занимаемся производством и продажей бытовок и блок контейнеров . Логотип будет использоваться в рекламе и наносится на сами бытовки и блок контейнеры. На логотипе может находится не только слово но возможно и изображение бытовки или еще каких нибудь элементов.

UPD: Логотип должен быть универсальным, и одинаково хорошо использоваться для всех рекламных носителей - интернет, полиграфия, наружная реклама и т.д.

12 лет назад
Eurobox
Марина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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