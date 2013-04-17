Создать логотип

Уважаемые господа фрилансеры, компании Евробокс нужен логотип для продукции. Мы занимаемся производством и продажей бытовок и блок контейнеров . Логотип будет использоваться в рекламе и наносится на сами бытовки и блок контейнеры. На логотипе может находится не только слово но возможно и изображение бытовки или еще каких нибудь элементов.

UPD: Логотип должен быть универсальным, и одинаково хорошо использоваться для всех рекламных носителей - интернет, полиграфия, наружная реклама и т.д.