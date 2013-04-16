Турфирма

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Завершен1 заявка104 просмотра

Придумать логотип туристической компании.

12 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$65
1 день
Лена меня всегда удивляет. Новый заказ и снова обращаюсь к ней, проверенный, самый лучший дизайнер!!! P.S. спасибо за терпение :)) Быстро, качественно и оригинально.
Спасибо, Екатерина, за очередной проект! Заказчица отличная :) Все было супер! Самые положительные и позитивные эмоции от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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