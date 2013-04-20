Логотип для печати на наружной рекламе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок171 просмотр

Требуется разработка простого логотипа для печати на наружной рекламе. Бюждетный вариант.

Я так понимаю, он должно быть в векторным изображением, чтобы легком масштабироваться под любой размер.

На выходе сам логотип + 700x700.png

Логотип круглой формы, с 2 фразами и словом внутри кольца.

Вроде http://abali.ru/wp-content/uploads/2011/01/Federaciya_hokkeya_Rossii.png

Максимум 2 цвета.

Подробности внешнего вида логотипа в скайпе.

Преимущество разработчику из России.

Оплата через WM.

WordPress
12 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vaalera
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Все отлично. Вместо 1-2 вариантов логотипа, было предложено аж 6! Файлы получил во всех форматах, очень доволен. Рекомендую!
Сотрудничеством остался доволен. Задание интересное, оплата своевременная, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vaalera
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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