В логотипа должно присутсвовать название "Pentelei" . Тематика - свадебные платья. Сайт есть (http://pentelei.com.ua) , но будет переделываться под стиль лого , так что цветовая гамма на Ваше усмотрение.
Логотип для печати на наружной рекламе
Требуется разработка простого логотипа для печати на наружной рекламе. Бюждетный вариант.
Я так понимаю, он должно быть в векторным изображением, чтобы легком масштабироваться под любой размер.
На выходе сам логотип + 700x700.png
Логотип круглой формы, с 2 фразами и словом внутри кольца.
Вроде http://abali.ru/wp-content/uploads/2011/01/Federaciya_hokkeya_Rossii.png
Максимум 2 цвета.
Подробности внешнего вида логотипа в скайпе.
Преимущество разработчику из России.
Оплата через WM.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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