Логотип для производителя свадебных платьев

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок2306 просмотров
#1$50

В логотипа должно присутсвовать название "Pentelei" . Тематика - свадебные платья. Сайт есть (http://pentelei.com.ua) , но будет переделываться под стиль лого , так что цветовая гамма на Ваше усмотрение.

12 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

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