Несложный логотип, актуально до завтрашнего утра

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Закрыт11 заявок206 просмотров

Нужно придумать и отрисовать логотип на подобии того, что прикреплен. Но не копия. Цвета те же, только буквы - BIT. нужен в векторе. Актуально до завтрашнего утра. Оплата, наверное, на ЯД.

12 лет назад
r_nikolsky
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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