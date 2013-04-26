Нужен логотип для ИМ

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки244 просмотра

Добрый день! Необходимо разработать логотип для сайта, который помогает приобретать товар на сайте Taobao.com. Нужно что то веселое, позитивное, хорошо подходящее под общий дизайн сайта. Старый логотип не нравится, выглядит нелепо. Дизайн сайта и старый лого прилагаю!

12 лет назад
doberalit
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
12 лет назад
$70
4 дня
Здорово был нарисован логотип! Виктор попал в точку с первого раза! Мы очень довольны результатом и рекомендуем Виктора как отличного исполнителя!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Евгением!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
12 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Сделать логотип сайта в том же стиле

    На существующем сайте (http://sim-portal.ru/) имеется логотип (вертушка с синими лучами) и надписи справа от него. Для дочернего сайта требуется модифицировать данный логотип под другую тематику (недвижимость), поиграть с самой "вертушкой" и стилизовать название сайта (оно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать логотип

    $100

    Необходимо разработать логотип. Логотип который сейчас представлен на сайте NL-design.ru Хочется оставить в написании Natalia Lebedeva или Наталия Лебедева и добавить творческая мастерская или мастерская дизайна соответственно. Нравится более плавное написание - ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип спортивного центра

    $150

    Здравствуйте! Спортивный центр «На батуте» очень нуждается в ярком, креативном, оригинальном логотипе. Краткая информация о нас находится во вложенном файле. Задача следующая: 1. ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать логотип

    Имеется логотип, но к сожалению исходники были утеряны. Имеется картинка полученая с отсканированного листа. Необходимо нарисовать точно такой-же логотип с заново.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта о спутниковом интернете

    $50

    Необходимо разработать логотип исходя из дизайна сайта. Сайт о спутниковом интернете... В логотипе скорее всего должен быть адрес сайта, т.е. sat-internet.ru и какое то описание... двусторонний спутниковый интернет, системы спутникового интернета, системы двустороннего спутникового интернета... ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Одноцветный векторный логотип для сервиса

    $150

    Необходимо разработать одноцветный логотип (знак) в векторе. Цвет логотипа на Ваше усмотрение. Набор фирменных цветов (стиль) для разработки цветовой гаммы сайта будет плюсом. Информация о компании: Сервис по снятию, мониторингу и ...

    HTML
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад