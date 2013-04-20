Сделать логотип сайта в том же стиле

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Завершен6 заявок188 просмотров

На существующем сайте (http://sim-portal.ru/) имеется логотип (вертушка с синими лучами) и надписи справа от него. Для дочернего сайта требуется модифицировать данный логотип под другую тематику (недвижимость), поиграть с самой "вертушкой" и стилизовать название сайта (оно будет другим). Слоган под названием сайта тоже будет изменён.

Есть исходники этого дела в PSD и векторных форматах.

12 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Ольга - настоящий профессионал своего дела. Нарисовала логотип быстро и качественно, учла все замечания и предложила несколько грамотных "фишек". Планирую в дальнейшем обращаться к Ольге с подобными задачами.
Алексей ставит четкую задачу,приятен в общении и что самое главное-оплата происходит вовремя. Буду рада сотрудничеству,спасибо.

Заявки фрилансеров

olgalugovaja
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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