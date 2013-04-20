Сделать логотип сайта в том же стиле

На существующем сайте (http://sim-portal.ru/) имеется логотип (вертушка с синими лучами) и надписи справа от него. Для дочернего сайта требуется модифицировать данный логотип под другую тематику (недвижимость), поиграть с самой "вертушкой" и стилизовать название сайта (оно будет другим). Слоган под названием сайта тоже будет изменён.

Есть исходники этого дела в PSD и векторных форматах.