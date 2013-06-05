Логотип и фирменный стиль для туристической фирмы

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Завершен31 заявка270 просмотров

Необходимо придумать логотип и разработать фирменный стиль (визитки и пару буклет) для туристической фирмы.

Оставляйте примеры работ, стоимость и сроки

12 лет назад
artweb-34
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$200
5 дней
Елена отличный дизайнер и хороший человек, рекомендую!
Спасибо Александру за интересный проект, приятное общение и своевременную оплату:) Рекомендую, и буду рада дальнейшему сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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