Создать логотип для школы танцев

$50
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Завершен23 заявки226 просмотров

Необходим логотип для студии танцев

Нужно "обыграть" слово DanceDance - такоыо название студии

Можно взять две первые заглавные буквы DD или два этих слова

12 лет назад
Dancedancestudio
Дмитрий Хропов 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Тарасом работа сделана на высшем уровне. Очень быстро, качественно и оперативно. Весьма довольны и готовы дальше сотрудничать с этим талантливым человеком)
С Дмитрием очень быстро нашли общий язык. Совместной работой я остался более чем доволен) Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству как честного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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