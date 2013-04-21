Логотип мониторинговой компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок1640 просмотров
#1$100

Необходим простой но креативный логотип. Название компании - OOO "Центр охраны и мониторинга "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД".

12 лет назад
Bereta
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
#1
Была рада сотрудничеству с Сергеем. Очень приятный в общении ,оплата своевременная . Рекомендую всем !

Заявки фрилансеров

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
#1

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