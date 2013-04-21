Сайт: fullboard info ТЗ: создать лого, диз, типографику, отражающие серьезность, доступность и масштабность предоставляемой сайтом информации. Страницы: Главная, категория, подкатегория, пост с изображениями и видео. Стиль: ...
Логотип нарисовать
Нужна отрисовка логотипа вручную. Присылайте портфолио для отсмотра уровня. В качестве референса по качеству вот - http://www.idgram.com. Стиль - https://dl.dropboxusercontent.com/u/4743911/style.png
Оплата Яндекс.деньгами.
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