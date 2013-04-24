Необходимо создать логотип для интернет-магазина цифровой техники HQshop.ru Сайт будет на подобии таких: becompact.ru, utinet.ru, svyaznoy.ru Желательна минималистичность в совокупности с высокотехнологичностью :)
Логотип коттеджного поселка "Примавера"
Создать логотип коттеджного поселка "Примавера"
Вариант русского и английского написания PRIMAVERA
Заявки фрилансеров
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