Лого для стоматологической клиники. 1. Название должно присутствовать Стоматологія (рус- стоматология) , но разделить на Стоматолог і Я (Стоматолог и Я). 2. Возле графического елемента попытаться вставить ...
Дизайн логотипа Зооцентра
необходимо разработать дизайн логотипа Зооцентра "Лучик".
При зооцентре будут:
- консультации зоопсихолога и кинолога,
- гостиница для животных,
- приют для животных,
- зоомагазин,
- круглосуточная ветклиника и др.
Победитель конкурса
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