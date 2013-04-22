Дизайн логотипа Зооцентра

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1354 просмотра
#1$30

необходимо разработать дизайн логотипа Зооцентра "Лучик".

При зооцентре будут:

- консультации зоопсихолога и кинолога,

- гостиница для животных,

- приют для животных,

- зоомагазин,

- круглосуточная ветклиника и др.

12 лет назад
Tafy
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
#1
Очень доволен работой с Татьяной. Только положительные эмоции от совместной работы . Буду рад поработать еще совместно.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
#1

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