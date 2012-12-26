Tafy

Татьяна Tafy

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн логотипа Зооцентра

    $30

    необходимо разработать дизайн логотипа Зооцентра "Лучик". При зооцентре будут: - консультации зоопсихолога и кинолога, - гостиница для животных, - приют для животных, - зоомагазин, - круглосуточная ветклиника и др.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка листовок, флаеров

    $100

    необходимо разработать дизайн листовок для парикмахерской "Стриж", выполняющей весь спектр парикмахерских услуг и маникюр. Листовки носят рекламно-информационный характер.

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Необходимо разработка фирменного стиля для парикмахерской "Стриж". В парикмахерской предоставляется весь спектр услуг парикмахерских, маникюр и визаж. Необходимо разработать бланки прайсов на парикмахерские услуги, маникюр и визаж. А также необходимо разработка бланков визиток, конвертов, папки, ...

    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо разработать логотип для парикмахерской

    $50

    Необходимо разработать дизайн логотипа для парикмахерской, выполняющей весь спектр услуг. Название парикмахерской "Стриж". Логотип должен запоминаться, быть легким и отражать суть работы, т.е. при взгляде на логотип сразу должна возникать ассоциация с парикмахерской. Срок исполнения ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн логотипа Зооцентра
Очень доволен работой с Татьяной. Только положительные эмоции от совместной работы . Буду рад поработать еще совместно.