необходимо разработать дизайн логотипа Зооцентра "Лучик". При зооцентре будут: - консультации зоопсихолога и кинолога, - гостиница для животных, - приют для животных, - зоомагазин, - круглосуточная ветклиника и др.
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
необходимо разработать дизайн листовок для парикмахерской "Стриж", выполняющей весь спектр парикмахерских услуг и маникюр. Листовки носят рекламно-информационный характер.Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработка фирменного стиля для парикмахерской "Стриж". В парикмахерской предоставляется весь спектр услуг парикмахерских, маникюр и визаж. Необходимо разработать бланки прайсов на парикмахерские услуги, маникюр и визаж. А также необходимо разработка бланков визиток, конвертов, папки, ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн логотипа для парикмахерской, выполняющей весь спектр услуг. Название парикмахерской "Стриж". Логотип должен запоминаться, быть легким и отражать суть работы, т.е. при взгляде на логотип сразу должна возникать ассоциация с парикмахерской. Срок исполнения ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт12 лет назад