Необходимо разработать дизайн логотипа для парикмахерской, выполняющей весь спектр услуг. Название парикмахерской "Стриж". Логотип должен запоминаться, быть легким и отражать суть работы, т.е. при взгляде на логотип сразу должна возникать ассоциация с парикмахерской. Срок исполнения ...