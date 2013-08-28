Логотип для клиники стоматологии

# 1 — $ 50

Лого для стоматологической клиники.

1. Название должно присутствовать Стоматологія (рус- стоматология) , но разделить на Стоматолог і Я (Стоматолог и Я).

2. Возле графического елемента попытаться вставить инициалы ФИО владельца К. М. В. или только М. В.

3. В интерьере много присутсвует оранжевого цвета (http://clip2net.com/s/4XmcJ4), владельцу хочеться его видеть в логотипе.