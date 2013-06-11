Необходимо сделать логотип для Группы Строительных Компаний "Содействие". Логотип должен быть горизонтальным (то есть более вытянутым по ширине, нежели по высоте, например, как логотип weblancer.ru). Возможно использование значка в логотипе на строительную тематику. Фон логотипа ...
Нужно сделать логотип
Сам логотип уже нарисован карандошом, нужно сделать его в векторе и фотошопе наверное, должен быть эффек 3д, от вас цены и сроки. 404192909
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