Знак торговой компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен39 заявок259 просмотров

Нужен знак торговой компании, занимающейся нефтеперевозками по РФ и странам Балтики. Компания новая, поэтому отталкиваться нужно именно от специфики компании. Выбранному дизайнеру предоставлю всю информацию и предпочтения по цвету. Можно заполнить также и Ваш бриф, если необходимо!

Указывайте свою цену и сроки.

12 лет назад
natasharenko
Наталья 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$200
2 дня
Отличная работа, из-за праздников проект затянулся, но и за это время Дарья успела внести все коррективы и завершить работу. Буду обращаться!
Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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