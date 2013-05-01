Разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок198 просмотров

Нужно разработать логотип.

Должно фигурировать:

1. Роза

2. Девушка в ночном белье

Готов заполнить бриф. А также меня интересует Ваше портфолио.

Связь по skype: mind.creative

12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена качественно и со вкусом, самое главное - в срок! Буду обращаться еще!
С заказчиком приятно работать! Четкое ТЗ, корректировки. Оплата по договоренности. Рада сотрудничеству!

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Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад

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