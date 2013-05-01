Нужно в лого (psd) заменить зеленый цвет домика на розовый. Оттенок розового взять из цвета меню "Магазин" (см. сайт homester.com.ua), т.е. цвет домика должен быть такого же цвета как и цвет менюшки магазин. ...
Разработать логотип
Нужно разработать логотип.
Должно фигурировать:
1. Роза
2. Девушка в ночном белье
Готов заполнить бриф. А также меня интересует Ваше портфолио.
Связь по skype: mind.creative
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