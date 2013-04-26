Замена цвета в лого сайта

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Завершен13 заявок228 просмотров

Нужно в лого (psd) заменить зеленый цвет домика на розовый. Оттенок розового взять из цвета меню "Магазин" (см. сайт homester.com.ua), т.е. цвет домика должен быть такого же цвета как и цвет менюшки магазин.

psd в приложении. оплата wmz

12 лет назад
kitsunet
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$1
1 день
Сделал все очень быстро и за более чем адекватную цену, по сравнению со многими другими претендентами.
С Александром довелось работать совсем немного и не долго, но могу сказать что он хороший и честный человек и заказчик. Буду надеяться на сотрудничество в более "объемных" проектах от него.

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад

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