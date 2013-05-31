Сделать простой лого для сайта

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок249 просмотров

В логотипе должно быть название yourmonster.ru

Соответственно это и есть сам сайт. Пока он на стадии разработки, НО цветовая гамма будет такая же.

Сайт будет продавать на опт наушники, поэтмоу в логотипе необходимо как то их прилепить.

Бюджет 2 000 руб

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, не читаю там сообщения.

12 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
+
Все ок, спасибо.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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