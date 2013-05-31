Сделать простой лого для сайта

В логотипе должно быть название yourmonster.ru

Соответственно это и есть сам сайт. Пока он на стадии разработки, НО цветовая гамма будет такая же.

Сайт будет продавать на опт наушники, поэтмоу в логотипе необходимо как то их прилепить.

Бюджет 2 000 руб

НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, не читаю там сообщения.