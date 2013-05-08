Отрисовка в вектор логотипа

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Завершен23 заявки247 просмотров

СРОЧНО!! Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw до 14 версии включительно), шрифты НЕ в кривых, а вложенным файлом:

надпись: Афон и славянский мир Белград 11 - 15 мая 2013 г. (нужно подобрать подходящий шрифт).

круглый логотип Международный фонд (вложением) покрасить в оттенки бордового. (Цвет изображений - темно-бордовый. Логотип, очевидно, потребуется "перекрасить" в нужную гамму)

12 лет назад
Imhomy
Юлия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ola_M
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо Ольге за оперативное и качественное выполнение проекта. С удовольствием будем обращаться еще!
Отличный заказчик. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ola_M
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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