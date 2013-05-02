Нужен знак торговой компании, занимающейся нефтеперевозками по РФ и странам Балтики. Компания новая, поэтому отталкиваться нужно именно от специфики компании. Выбранному дизайнеру предоставлю всю информацию и предпочтения по цвету. Можно заполнить также и Ваш бриф, ...
Логотип для компании
Здравствуйте!
Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей и установкой межкомнатных, деревянных дверей.
Логотип будет использоваться на сайте, визитках, фирменном бланке.
ТЗ:
- логотип, по возможности, должен отображать сферу нашей деятельности, содержать название (Плоскость) и попадать в него;
- желаемая цветовая гамма в дополнении;
- должен быть понятным, современным, простым, стильным, без лишних деталей;
- работы желательно прикреплять на белом или другом монотонном фоне;
- лучше если он будет в векторе (не обязательно)
- наш сайт www.ploskostspb.ru , привязываться к сайту НЕНУЖНО, он будет полностью переделан, для чего мы и решили начать с логотипа!
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