# 1 — $ 100

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей и установкой межкомнатных, деревянных дверей.

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, фирменном бланке.

ТЗ:

- логотип, по возможности, должен отображать сферу нашей деятельности, содержать название (Плоскость) и попадать в него;

- желаемая цветовая гамма в дополнении;

- должен быть понятным, современным, простым, стильным, без лишних деталей;

- работы желательно прикреплять на белом или другом монотонном фоне;

- лучше если он будет в векторе (не обязательно)

- наш сайт www.ploskostspb.ru , привязываться к сайту НЕНУЖНО, он будет полностью переделан, для чего мы и решили начать с логотипа!