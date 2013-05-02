Логотип для компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2505 просмотров
#1$100

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей и установкой межкомнатных, деревянных дверей.

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, фирменном бланке.

ТЗ:

- логотип, по возможности, должен отображать сферу нашей деятельности, содержать название (Плоскость) и попадать в него;

- желаемая цветовая гамма в дополнении;

- должен быть понятным, современным, простым, стильным, без лишних деталей;

- работы желательно прикреплять на белом или другом монотонном фоне;

- лучше если он будет в векторе (не обязательно)

- наш сайт www.ploskostspb.ru , привязываться к сайту НЕНУЖНО, он будет полностью переделан, для чего мы и решили начать с логотипа!

12 лет назад
Sergo-K
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
#1
Благодарю Ольгу за профессиональный подход к работе и терпение к моим "занудствам" и "капризам". Совместной работой и ее результатом - доволен. Получил даже больше, чем обсуждали без лишних вопросов "почему да зачем". Рекомендую как ответственного человека, современного и интересного дизайнера!
Благодарю за интересный конкурс, приятное общение и моментальную оплату. Мои рекомендации Сергею. Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
#1

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