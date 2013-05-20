Разработка логотипа компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок252 просмотра

Необходимо разработать 5 вариантов логотипа компании. Концепция имеется.

12 лет назад
RCC_Ghost
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Ирина отличный работник. Предоставила очень много вариантов логотипа. Скорость отличная, всегда вежливая, прислушивается к пожеланиям и знает как будет лучше. Рекомендую сотрудничать.
Хороший заказчик, все на уровне! все вовремя и задание и оплата, мой большой +

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masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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