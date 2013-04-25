Требуется нарисовать логотип. Описание: 1. Мужчина слева женщина справа держат спущенный кусок ткани. 2. На спущенной ткани красиво написать Ателье мод. 3. Над мужчиной и женщиной корона. 4. Под самой ...
Логотип для сайта о США
Необходимо разработать логотип для сайта RUSUSA.RU
Это сайт о жизни в США, рассказ обо всех его штатах, интересные посты, интервью, видеоролики и новости - все об Америке. Желательные цвета - основные цвета флага США.
Логотип должен быть легко читаемым и запоминающимся, должен легко трансформироваться как для сайта, так и для полиграфической продукции...
Логотип должен содержать URL сайта и может быть по идее даже схож с логотипом сайта www.path2usa.com
Под логотипом может содержаться надпись : "АМЕРИКА ПО-РУССКИ" (а может и не содержаться, в зависимости от концептуального дизайн-решения)
Заявки фрилансеров
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