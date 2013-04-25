Логотип для сайта о США

Необходимо разработать логотип для сайта RUSUSA.RU

Это сайт о жизни в США, рассказ обо всех его штатах, интересные посты, интервью, видеоролики и новости - все об Америке. Желательные цвета - основные цвета флага США.

Логотип должен быть легко читаемым и запоминающимся, должен легко трансформироваться как для сайта, так и для полиграфической продукции...

Логотип должен содержать URL сайта и может быть по идее даже схож с логотипом сайта www.path2usa.com

Под логотипом может содержаться надпись : "АМЕРИКА ПО-РУССКИ" (а может и не содержаться, в зависимости от концептуального дизайн-решения)