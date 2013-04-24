Нужен логотип для этого сайта. http://po-kofeyku.ru/ по-кофейку.рф Спасибо! + Есть потребность в смене слайдов на том же сайте. Но это после сможем обсудить.
Логотип
Требуется нарисовать логотип.
Описание:
1. Мужчина слева женщина справа держат спущенный кусок ткани.
2. На спущенной ткани красиво написать Ателье мод.
3. Над мужчиной и женщиной корона.
4. Под самой короной "Леус".
5. Снизу под мужчиной и женщиной флаг Украины.
6. Цветовую гамму выбираете Вы сами.
7. Грамотно составленный psd.
Интересует цена, сроки не столь важны, главное результат.
Оплата строго по факту выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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