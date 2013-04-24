Логотип

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Закрыт9 заявок403 просмотра

Требуется нарисовать логотип.

Описание:

1. Мужчина слева женщина справа держат спущенный кусок ткани.

2. На спущенной ткани красиво написать Ателье мод.

3. Над мужчиной и женщиной корона.

4. Под самой короной "Леус".

5. Снизу под мужчиной и женщиной флаг Украины.

6. Цветовую гамму выбираете Вы сами.

7. Грамотно составленный psd.

Интересует цена, сроки не столь важны, главное результат.

Оплата строго по факту выбранному исполнителю.

12 лет назад
bizya
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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