Логотип

$250
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Завершен1 заявка118 просмотров

Разработка логотипа

12 лет назад
bash_01
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$180
1 день
Светлана большой профессионал в своем деле и очень талантливый дизайнер.Остался очень и очень доволен результатом,просто нет слов) Огромное спасибо!
Невероятно добрый проект и очень доброжелательный хозяин проекта - Александр :) Отработали очень четко: подробное тех.задание, разработка, утверждение, оплата. Полностью довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад

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