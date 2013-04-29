Разработка логотипа для компании МотоCasta

# 1 — $ 60

Для новой зарубежной компании, которая будет специализироваться на продаже мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов требуется разработка логотипа с нуля.

Название компании - MotoCasta

Ориентированность - страны бывшего СНГ.

Логотип должен быть достаточно простым, при этом эстетически привлекательным и запоминающимся.

По цветам приоритетов пока нет.

Есть идея использования в логотипе 2-х букв в названии MC.

С нетерпением ждем Ваших работ