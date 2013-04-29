Разработка логотипа для компании МотоCasta

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки1997 просмотров
#1$60

Для новой зарубежной компании, которая будет специализироваться на продаже мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов требуется разработка логотипа с нуля.

Название компании - MotoCasta

Ориентированность - страны бывшего СНГ.

Логотип должен быть достаточно простым, при этом эстетически привлекательным и запоминающимся.

По цветам приоритетов пока нет.

Есть идея использования в логотипе 2-х букв в названии MC.

С нетерпением ждем Ваших работ

12 лет назад
Archangel13
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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