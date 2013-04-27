Логотип для IT-компании

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Закрыт48 заявок240 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип!

Для не большой it компании.

1. Название должно присутствовать: i-support.

2. Предпочтительные цвета красный и синий.

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, фирменном бланке.

Жду ваших предложений! (сроки, цена).

12 лет назад
impForester
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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