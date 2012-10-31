Archangel13

Сергей Archangel13

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Мотоциклы, квадроциклы и сопутствующие к ним товары
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Вывод сайта в ТОП3 по основным ключам в Google (только Киев).

    Необходим опытный SEO специалист Google для вывода интернет магазина в ТОП3 по главному ядру сайта (порядка 100 ключевых слов и словосочетаний). Требования: - только Киев, будет необходимость выезда к нам в офис, - успешный опыт аналогичных продвижений в ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для мотомагазина

    $80

    Нужен уникальный - интересный, необычный, запоминающийся и "продающий" логотип для мотомагазина. https://bikermarket.com.ua Вводные: Тема магазина - экипировка и аксессуары для мотоциклов и квадроциклов. Цвета - логотипа - черный, красный - фон белый. Апдейт, все что прислали на протяжении месяца, даже ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер - Сезонная распродажа для мото сайта

    Размещаться будет на стартовой странице сайта. Размер 870x475 пикселей Сюда будет вести https://bikermarket.com.ua/n89428-zimnie-skidki-vse.html Аналог у конкурентов https://motostyle.ua/image/cache/banner/MotoStyle-950x430-aktiv-950x431.png Нужно сделать лучше! )

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Тексты с размещением на тему мото (мотоэкипировка)

    $1000

    Ищу людей для написания текстов (новостей, статей, обзоров) с их последующим размещением. Знакомство с мототематикой и опыт в написании подобных текстов обязателен. Желательно знание английского на среднем уровне. Подробности сброшу в личку.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мотоциклы, Мотоэкипировка - копирайт, новости

    $250

    Для нового интернет проекта (мототематика) требуются несколько человек, для переводов с английского языка и написания уникальных: 1) Описаний товаров 2) Новостного материала 3) Обзоров Понравившимся людям - заказы на постоянной основе.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа для компании МотоCasta

    $60

    Для новой зарубежной компании, которая будет специализироваться на продаже мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов требуется разработка логотипа с нуля. Название компании - MotoCasta Ориентированность - страны бывшего СНГ. Логотип должен быть достаточно простым, при этом эстетически ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем 1С Битрикс программиста/администратора

    $1000

    Для готового работающего интернет магазина по продаже мотоэкипировки и мотоаксессуров на постоянной основе!!! требуется человек для осуществления его доработок и изменений, участие в других интернет-проектах компании. Обязательны знания и опыт в: - фильтрации продукции (сложная фильтрация - ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделка логотипа в объемный

    $60

    Необходимо переделать существующий логотип в приложении в логотип с объемными буквами (объемный логотип), при этом существенно концепцию логотипа не изменять, цвета не изменять вообще. Логотип будет отображаться всегда на белом фоне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменение логотипа

    $70

    Срочно!!! Компании, занимающейся продажей мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов и квадроциклов требуется изменение/ разработка нового логотипа. Ввиду необходимости проведения ребрендинга, компания планирует замену существующего логотипа. www.partsukraine.com 1. Основные цвета — цвета украинского флага — желто-синий. 2. Состоять ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание логотипа для компании - срочно!

    $70

    Срочно!!! Компании, занимающейся продажей мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов и квадроциклов требуется разработка нового логотипа. Ввиду необходимости проведения ребрендинга, компания планирует замену существующего логотипа. 1. Основные цвета - цвета украинского флага - желто-синий. 2. Состоять из ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер/переводчик для мотоэкипа, аксессуаров

    $500

    Срочно - Требуется копирайтер/рерайтер для написания описаний для товаров, статей, обзоров, новостей для сайта мотоэкипировки и аксесссуаров для мотоциклов и мотоциклистов. Большинство исходников и вспомогательных материалов имеются на английском языке. Также потребуется перевод технических характеристик с английского ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-специалист на постоянной основе

    $1000

    Для готового, работающего интернет-магазина по продаже мотоэкипировки и аксессуаров требуется эксперт по SEO оптимизации и продвижению в Google и Yandex на постоянной основе!!! Задачи - 1) Оптимизация магазина для поисковиков 2) Присутствие в ТОП 5, по основным ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля компании мото

    $320

    Компании, занимающейся продажей мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов и квадроциклов требуется разработка фирменного стиля. На основании существующего логотипа, требуется разработать дизайн следующих элементов: - доработка существующего логотипа с сохранением его узнаваемости и сохранением концепции: Parts ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Баннер - Сезонная распродажа для мото сайта
Все прекрасно! :) Рекомендую!!! Оплата, постановка задачи и коммуникация - все пункты на отлично)
Даша победила у нас в конкурсе из 20 дизайнеров, очень креативный и исполнительный дизайнер. На данный момент очень качественно выполнила несколько баннеров. Сотрудничеством очень довольны! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Мотоциклы, Мотоэкипировка - копирайт, новости
Спасибо за сотрудничество! Интересные задания и оплата всегда вовремя.
Рекомендую исполнителя, очень качественный перевод с английского технического языка, практически без корректировок пошел в работу.
Ответный отзыв
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Мотоциклы, Мотоэкипировка - копирайт, новости
С удовольствием работала над проектом. Узнала для себя много нового, хотя со сходной тематикой и сталкивалась. Сергей спокойный и рассудительный заказчик, вежливый. Работа без прессинга - и морального и временного - это очень важно, и Сергей это отлично понимает. Всегда подхвачу новые проекты - обращайтесь.
Ответственный исполнитель, Ирина работала с описаниями товаров, все сделано хорошо и практически без корректировок. Большое спасибо, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Переделка логотипа в объемный
Пунктуальный, порядочный и культурный заказчик. После завершения работы все вовремя оплатил. Корректировкам знает меру, без фанатизма. Был рад сотрудничеству. Всем исполнителям советую.
Очень талантливый дизайнер, победитель моего конкурса 3D логотип. осуществил четко поставленную задачу со своим видением. Итог: современный и очень эстетически привлекательный логотип, с сохранением фирменного стиля компании. Все очень оперативно и четко. Всем очень рекомендую, как исполнителя, по крайней мере похожих работ.
Ответный отзыв
Daniv
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер/переводчик для мотоэкипа, аксессуаров
Отличный работодатель. Оплата в сроки еще с надбавками :-) Рекомендую всем.
Очень быстро вник в специфику товара, хороший перевод, практически без корректировок. Особенно понравилась очень высокая скорость работы и активность исполнителя. Всем рекомендую, буду обращаться еще.
Ответный отзыв