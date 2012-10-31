Archangel13

С удовольствием работала над проектом. Узнала для себя много нового, хотя со сходной тематикой и сталкивалась. Сергей спокойный и рассудительный заказчик, вежливый. Работа без прессинга - и морального и временного - это очень важно, и Сергей это отлично понимает. Всегда подхвачу новые проекты - обращайтесь.