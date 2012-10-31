Archangel13

Необходим опытный SEO специалист Google для вывода интернет магазина в ТОП3 по главному ядру сайта (порядка 100 ключевых слов и словосочетаний). Требования: - только Киев, будет необходимость выезда к нам в офис, - успешный опыт аналогичных продвижений в ...
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Нужен уникальный - интересный, необычный, запоминающийся и "продающий" логотип для мотомагазина. https://bikermarket.com.ua Вводные: Тема магазина - экипировка и аксессуары для мотоциклов и квадроциклов. Цвета - логотипа - черный, красный - фон белый. Апдейт, все что прислали на протяжении месяца, даже ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
Размещаться будет на стартовой странице сайта. Размер 870x475 пикселей Сюда будет вести https://bikermarket.com.ua/n89428-zimnie-skidki-vse.html Аналог у конкурентов https://motostyle.ua/image/cache/banner/MotoStyle-950x430-aktiv-950x431.png Нужно сделать лучше! )Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1000
Ищу людей для написания текстов (новостей, статей, обзоров) с их последующим размещением. Знакомство с мототематикой и опыт в написании подобных текстов обязателен. Желательно знание английского на среднем уровне. Подробности сброшу в личку.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Для нового интернет проекта (мототематика) требуются несколько человек, для переводов с английского языка и написания уникальных: 1) Описаний товаров 2) Новостного материала 3) Обзоров Понравившимся людям - заказы на постоянной основе.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $60
Для новой зарубежной компании, которая будет специализироваться на продаже мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов требуется разработка логотипа с нуля. Название компании - MotoCasta Ориентированность - страны бывшего СНГ. Логотип должен быть достаточно простым, при этом эстетически ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Для готового работающего интернет магазина по продаже мотоэкипировки и мотоаксессуров на постоянной основе!!! требуется человек для осуществления его доработок и изменений, участие в других интернет-проектах компании. Обязательны знания и опыт в: - фильтрации продукции (сложная фильтрация - ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Необходимо переделать существующий логотип в приложении в логотип с объемными буквами (объемный логотип), при этом существенно концепцию логотипа не изменять, цвета не изменять вообще. Логотип будет отображаться всегда на белом фоне.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Срочно!!! Компании, занимающейся продажей мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов и квадроциклов требуется изменение/ разработка нового логотипа. Ввиду необходимости проведения ребрендинга, компания планирует замену существующего логотипа. www.partsukraine.com 1. Основные цвета — цвета украинского флага — желто-синий. 2. Состоять ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Срочно!!! Компании, занимающейся продажей мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов и квадроциклов требуется разработка нового логотипа. Ввиду необходимости проведения ребрендинга, компания планирует замену существующего логотипа. 1. Основные цвета - цвета украинского флага - желто-синий. 2. Состоять из ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Срочно - Требуется копирайтер/рерайтер для написания описаний для товаров, статей, обзоров, новостей для сайта мотоэкипировки и аксесссуаров для мотоциклов и мотоциклистов. Большинство исходников и вспомогательных материалов имеются на английском языке. Также потребуется перевод технических характеристик с английского ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Просьба разработать флеш баннер согласно требованиям в приложенииБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Для готового, работающего интернет-магазина по продаже мотоэкипировки и аксессуаров требуется эксперт по SEO оптимизации и продвижению в Google и Yandex на постоянной основе!!! Задачи - 1) Оптимизация магазина для поисковиков 2) Присутствие в ТОП 5, по основным ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $320
Компании, занимающейся продажей мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов и квадроциклов требуется разработка фирменного стиля. На основании существующего логотипа, требуется разработать дизайн следующих элементов: - доработка существующего логотипа с сохранением его узнаваемости и сохранением концепции: Parts ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт11 лет назад