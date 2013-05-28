Нужен логотип для рекламно-сервисной компании

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки2393 просмотра
#1$55

Полное ТЗ в прикрепленном файле.

12 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Победитель конкурса

CyberGeek
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
Илья сделал логотип, полностью подходящий под указанные в ТЗ требования и пожелания.
Спасибо за конкурс, приятно работать с вежливым и порядочным человеком. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CyberGeek
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1

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