Требуется разработка логотипа для информационно-образовательного портала ГиМУ в РФ (Государственное и Муниципальное управление в Российской Федерации). в Приложении: 1) Главная страница сайта - для понимания. 2) Логотип (черновик). ...
Нужен логотип для рекламно-сервисной компании
Полное ТЗ в прикрепленном файле.
Победитель конкурса
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