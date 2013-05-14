Нужен логотип для портала ГиМУ в РФ

# 1 — $ 100 # 2 — $ 20

Требуется разработка логотипа для информационно-образовательного портала ГиМУ в РФ (Государственное и Муниципальное управление в Российской Федерации).

в Приложении:

1) Главная страница сайта - для понимания.

2) Логотип (черновик).

В логотипе привели саму идею, который хотим увидеть в красивом, стильном и лаконичном исполнение. Надпись "ГиМУ" должен находится под логотипом, т.к. образование это основа - фундамент всей государственной службы. Логотип по ширине нужно сократить, т.е. чтобы попали: башня с часами, мавзолей Ленина, пару елок, сфера с флагом. Остальное изображение (черновик логотипа) привести в стилизованный вид, можно раскрасить и т.д.

Быть может предложите свое видение, свою идею.

Цвета и шрифт написания - на ваше усмотрение (соблюдаем строгость и солидность)

P.S. Конкурс может завершиться раньше, поэтому выкладывайте работы по завершении.

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