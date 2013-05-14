Здравствуйте! Необходимо разработать логотип! Для не большой it компании. 1. Название должно присутствовать: i-support. 2. Предпочтительные цвета красный и синий. Логотип будет использоваться на сайте, визитках, фирменном ...
Нужен логотип для портала ГиМУ в РФ
Требуется разработка логотипа для информационно-образовательного портала ГиМУ в РФ (Государственное и Муниципальное управление в Российской Федерации).
в Приложении:
1) Главная страница сайта - для понимания.
2) Логотип (черновик).
В логотипе привели саму идею, который хотим увидеть в красивом, стильном и лаконичном исполнение. Надпись "ГиМУ" должен находится под логотипом, т.к. образование это основа - фундамент всей государственной службы. Логотип по ширине нужно сократить, т.е. чтобы попали: башня с часами, мавзолей Ленина, пару елок, сфера с флагом. Остальное изображение (черновик логотипа) привести в стилизованный вид, можно раскрасить и т.д.
Быть может предложите свое видение, свою идею.
Цвета и шрифт написания - на ваше усмотрение (соблюдаем строгость и солидность)
P.S. Конкурс может завершиться раньше, поэтому выкладывайте работы по завершении.
Все дополнительные вопросы — задавайте в личку!
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