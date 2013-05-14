Нужен логотип для портала ГиМУ в РФ

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок1469 просмотров
#1$100
#2$20

Требуется разработка логотипа для информационно-образовательного портала ГиМУ в РФ (Государственное и Муниципальное управление в Российской Федерации).

в Приложении:

1) Главная страница сайта - для понимания.

2) Логотип (черновик).

В логотипе привели саму идею, который хотим увидеть в красивом, стильном и лаконичном исполнение. Надпись "ГиМУ" должен находится под логотипом, т.к. образование это основа - фундамент всей государственной службы. Логотип по ширине нужно сократить, т.е. чтобы попали: башня с часами, мавзолей Ленина, пару елок, сфера с флагом. Остальное изображение (черновик логотипа) привести в стилизованный вид, можно раскрасить и т.д.

Быть может предложите свое видение, свою идею.

Цвета и шрифт написания - на ваше усмотрение (соблюдаем строгость и солидность)

P.S. Конкурс может завершиться раньше, поэтому выкладывайте работы по завершении.

Все дополнительные вопросы — задавайте в личку!

12 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

CyberGeek
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#2
Предложенный вариант логотипа в эскизе - понравилось! Просто, стильно и гармонично. Спасибо за участие в конкурсе и за предложенные работы.
Большое спасибо за замечательный конкурс! Чёткое ТЗ, своевременная оплата, только положительные эмоции. Буду рад сотрудничать снова.
unnoticed
Игорь 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1
Прекрасных работ было много, надо признать. По дополнительным критериям, введенных позже на конкурсе, работать эскизно - работа Игоря бесспорно было лучшим, как сказал заказчик: "В десятку!". Спасибо за прекрасно выполненную работу!
Интересная задача, конструктивное общение в процессе работы, понятные и точные комментарии. Фларис - отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

CyberGeek
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#2
unnoticed
Игорь 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1

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