Логотип в векторе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен34 заявки284 просмотра

Добрый день.

Нужен логотип в векторе - срочно.

Шаблон прилагается. Знак бесконечности должен быть на белом фоне в серо черных тоных. Грани должны быть сохранены(объемность).

Весь логотип на белом фоне в серо-ченых тонах.

Исполнителю дадим более подробные детали.

Без предоплаты.

12 лет назад
mrpetrov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$30
1 день
Доволен сотрудничеством. Все было сделано на должно уровне и в срок!
Старался

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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