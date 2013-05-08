Для новой зарубежной компании, которая будет специализироваться на продаже мотоэкипировки, аксессуаров и запасных частей для мотоциклов требуется разработка логотипа с нуля. Название компании - MotoCasta Ориентированность - страны бывшего СНГ. ...
Нужна разработка логотипа
Нужна разработка логотипа для команды разработчиков сайтов. Название UP Studio.
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