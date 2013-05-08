Нужна разработка логотипа

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Завершен22 заявки299 просмотров

Нужна разработка логотипа для команды разработчиков сайтов. Название UP Studio.

12 лет назад
up-studio
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

vaalera
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dick_Craft
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Просто Бог дизайна. Сделал то, что не удавалось более 10 дизайнерам до этого!! Работаем дальше.
Ola_M
Ольга 
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vaalera
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
Dick_Craft
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
Ola_M
Ольга 
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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