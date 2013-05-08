Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Просто Бог дизайна. Сделал то, что не удавалось более 10 дизайнерам до этого!! Работаем дальше.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 3 дней
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Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $60
от 3 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 5 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $100
от 3 дней
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Обработка фотографий
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от $5
от 1 дня
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Презентации
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от $30
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 7 дней
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