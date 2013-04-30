Нарисовать наклейку для торгового оборудования

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок250 просмотров

Добрый день!

Требуется нарисовать наклейку для торгового оборудования по продаже Bubble tea

Необходима привлекательная цветная, объемная надпись Bubble Tea с множеством пузыриков и мульт героем(-ями)

Целевая аудитория в основном рассчитана от 3 до 30 лет (не мало важно при выборе цвета фона и надписи)

Сроки сжатые 2-3 дня.

Различных примеров данной тематике в интернете множество, для себя можете чем-нибудь воспользоваться, но не перенимать все от коллеги по цеху, имейте собственное голову на плечах.

Премиальные будут рассматриваться индивидуально, от качества предоставленного материала .

С Уважением, команда Bubble team

12 лет назад
RomaJaneiro
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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