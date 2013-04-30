Сделать векторный логотип на основе лого из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт47 заявок281 просмотр

Есть логотип в формате PSD, нужно сделать его в векторном формате, чтобы он был пригоден для использования в полиграфии (для визиток, плакатов и пр.). Лого прикреплен к проекту. От вас - цена и сроки.

12 лет назад
eternavsky
Евгений 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров