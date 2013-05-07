Отрисовать по фото простой логотип.

$31
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок339 просмотров

Есть "Нижегородский Бойцовский Клуб".

Раньше у него был логотип.

Сейчас утерян.

Необходимо, сделать макет лого, для нанесения его на футболку.

Лого как на картинках в приложении.

С надписью "NNFC" в центре.

12 лет назад
Jhony
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evro_design
Лев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Все отлично. Работа выполнена.
Отличны заказчик, все прошло успешно

Заявки фрилансеров

evro_design
Лев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад