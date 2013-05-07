Есть логотип в формате PSD, нужно сделать его в векторном формате, чтобы он был пригоден для использования в полиграфии (для визиток, плакатов и пр.). Лого прикреплен к проекту. От вас - цена и сроки.
Требуется 2 логотипа и иконки.
Доброго времени суток.
Требуется сделать 2 логотипа для 2 сайтов, favicon.
3 картинки и около 15 иконок.
Подробнее в ТЗ.
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