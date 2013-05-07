Требуется 2 логотипа и иконки.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок305 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется сделать 2 логотипа для 2 сайтов, favicon.

3 картинки и около 15 иконок.

Подробнее в ТЗ.

12 лет назад
Dmitry_Shirin
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
2 дня
Все качественно, красиво и главное быстро. Цена радует.
гуд

Заявки фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад