Поправить векторную иконку

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Закрыт10 заявок180 просмотров

С наступающим праздником!

Имеется иконка в векторе — см. прикрепленный файл (файл .eps предоставляется).

Что нужно сделать:

- пациента положить более горизонтально

- выпрямить ноги пациенту

От вас — цена/срок/примеры работ

12 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров