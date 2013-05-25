Разработка логотипа для строительной фирмы

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Завершен40 заявок325 просмотров

Требуется разработка логотипа для строй-фирмы ООО "Монтаж Техника". Основной вид деятельности - строительства зданий. Фирменной айдентики нет.

Лого нужно в векторах.

Пожелания клиента по лого - "красивый и стильный. Максимум 3 цвета."

Оплата - unistream, WMZ

12 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evro_design
Лев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Предложил кучу вариантов по лого, вся работа делалась довольно быстро. С пониманием отнесся к небольшой задержке по выплатам. Вобщем работать с этим исполнителем было просто и приятно. Рекомендую. В след.раз буду тоже к нему обращаться
Все прошло успешно

Заявки фрилансеров

evro_design
Лев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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