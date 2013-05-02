Логотип для турагентства

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок1595 просмотров
#1$40

Логотип для турагенства, название Позитив Тур

Домен pozitivetour.ru

12 лет назад
turuturu
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

evro_design
Лев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Интересный конкурс, раб был сотрудничеству, оплата проведена своевременно

Заявки фрилансеров

evro_design
Лев 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип + визитка

    $50

    Необходимо разработать логотип и визитку для информационно-поискового портала в сфере ресторанного бизнеса. Требования к логотипу: — Уникальность — Полное отражение тематики сайта — Соответствие цветовой гамме — Читабельность ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить векторную иконку

    $5

    С наступающим праздником! Имеется иконка в векторе — см. прикрепленный файл (файл .eps предоставляется). Что нужно сделать: - пациента положить более горизонтально - выпрямить ноги пациенту От ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для проекта

    Нужен логотип для спортивного проекта. Проект посвящен молодежному и детскому спорту (в значительной степени дворовому, общему, при этом не отрицая профессионального, и ему тоже способствуя). В проекте возможно будут в качестве "лиц" выступать известные российские ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для строительной фирмы

    Требуется разработка логотипа для строй-фирмы ООО "Монтаж Техника". Основной вид деятельности - строительства зданий. Фирменной айдентики нет. Лого нужно в векторах. Пожелания клиента по лого - "красивый и стильный. Максимум 3 цвета." ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать по фото простой логотип.

    $31

    Есть "Нижегородский Бойцовский Клуб". Раньше у него был логотип. Сейчас утерян. Необходимо, сделать макет лого, для нанесения его на футболку. Лого как на картинках в приложении. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать векторный логотип на основе лого из PSD

    Есть логотип в формате PSD, нужно сделать его в векторном формате, чтобы он был пригоден для использования в полиграфии (для визиток, плакатов и пр.). Лого прикреплен к проекту. От вас - цена и сроки.

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад