Сделать новый логотип для сайта

$50
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Завершен14 заявок196 просмотров

Сделать новый современный логотип для проекта http://tao4all.ru

Слева какая нибудь картинка далее адрес сайта и снизу подпись "таобао для всех"

12 лет назад
Maximkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Галина выполнила работу максимально быстро. Понравился и был утвержден первый же предложенный вариант логотипа, без каких либо доработок - а такое случается не часто.
Хороший проект, оплата в срок, работа в удовольствие)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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