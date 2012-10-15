Убрать фон с фотографии сумок для интернет-магазина
Убрать фон у фотографий обуви
Есть 60 фотографий меховой обуви (унтов). Сняты на мыльницу в бытовых условиях. Нужно убрать фон, т.е. на финише нужны унты на прозрачном фоне, желательно в psd. Исходник в jpeg. Образец фотографий прикладываю. Сделать желательно срочно. В заявке прошу указать стоимость и срок.
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