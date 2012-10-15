Убрать фон у фотографий обуви

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок364 просмотра

Есть 60 фотографий меховой обуви (унтов). Сняты на мыльницу в бытовых условиях. Нужно убрать фон, т.е. на финише нужны унты на прозрачном фоне, желательно в psd. Исходник в jpeg. Образец фотографий прикладываю. Сделать желательно срочно. В заявке прошу указать стоимость и срок.

13 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

o_plaxa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Что я могу сказать о сотрудничестве с Олегом? Профессионализм, скорость и потрясающая работоспособность. Большая часть откликнувшихся дизайнеров предлагали сделать работу за 2-3 дня. Олег хватило половины суток. А отменное качество и легкость в общении просто провоцирует на то, чтобы работать с Олегом еще и еще. Рекомендую Олега как Профессионала с большой буквы, и желаю ему дальнейших творческих успехов.
Внятное ТЗ. Оплата 100%. Рекомендую для работы

Заявки фрилансеров

o_plaxa
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад