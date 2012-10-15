Убрать фон у фотографий обуви

Что я могу сказать о сотрудничестве с Олегом? Профессионализм, скорость и потрясающая работоспособность. Большая часть откликнувшихся дизайнеров предлагали сделать работу за 2-3 дня. Олег хватило половины суток. А отменное качество и легкость в общении просто провоцирует на то, чтобы работать с Олегом еще и еще. Рекомендую Олега как Профессионала с большой буквы, и желаю ему дальнейших творческих успехов.