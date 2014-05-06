Исполнитель владеющий Construct 2

Бюджет по договоренности

Здравствуйте. Нужен человек, который очень хорошо владеет Construct 2 для плодотворного сотрудничества.

Ведется разработка Point-n-Click игры на IOS и для того чтобы успеть по срокам, нужен ещё 1 человек.

Конкретно задача стоит в том, чтобы создавать ивенты для каждого из уникальных уровней и в целом настраивать их получая готовые арты и анимации.