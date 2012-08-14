HTML+CSS верстка, Wordpress, кроссбраузерность, валидный код.

Верстаю HTML+CSS - как с нуля, так и с использованием фреймворков (Twitter Bootstrap, HTML Kickstart).

Использую технологию Less при создании CSS (если не критично использование JavaScript), но также прибегаю к классическому CSS.

Предпочитаю верстать при наличии готового дизайна в Photoshop-формате (*.PSD), но при необходимости могу нарисовать несложный дизайн сам - с учетом пожеланий заказчика.

Настраиваю шаблоны для Wordpress, верстаю под Wordpress при наличии готового дизайна (или без такового - по договоренности), оказываю помощь по установке плагинов. Предоставляю консультации по дальнейшей работе с новыми функциями.

С понедельника по субботу доступен онлайн с 8:00 до 19:00 Мск. (icq, Skype). Пр необходимости могу быть на связи и воскресенье.