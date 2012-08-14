altru

Виталий Лопатин altru

 
35 летРоссия/Оренбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
HTML+CSS верстка, Wordpress, кроссбраузерность, валидный код.

Верстаю HTML+CSS - как с нуля, так и с использованием фреймворков (Twitter Bootstrap, HTML Kickstart).

Использую технологию Less при создании CSS (если не критично использование JavaScript), но также прибегаю к классическому CSS.

Предпочитаю верстать при наличии готового дизайна в Photoshop-формате (*.PSD), но при необходимости могу нарисовать несложный дизайн сам - с учетом пожеланий заказчика.

Настраиваю шаблоны для Wordpress, верстаю под Wordpress при наличии готового дизайна (или без такового - по договоренности), оказываю помощь по установке плагинов. Предоставляю консультации по дальнейшей работе с новыми функциями.

С понедельника по субботу доступен онлайн с 8:00 до 19:00 Мск. (icq, Skype). Пр необходимости могу быть на связи и воскресенье.

JavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapPhotoshop
Отзывы заказчиков
Vergana
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Лопатина Виталия (altru)
Сотрудничаю с Виталием второй раз и очень довольна результатом! Человек хорошо знает свое дело, ответственный, приятный в общении! Всячески рекомендую!
Сотрудничать с Вероникой очень приятно, четко ставит задачу и ясно видит результат, который хочет получить. Отличный заказчик, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Vergana
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужно настроить шаблон wordpress
Я обратилась к Виталию с просьбой помочь настроить шаблон. И была искренне поражена тем,как человек относиться к своему делу! Это действительно высококлассный специалист и просто замечательный человек. Он не только быстро и четко выполнил все, о чем я просила, но и перевыполнил задание в несколько раз! Видно,что человек искренне старается сделать как лучше,и отнесся к моему проекту как к своему! Легкий в общении,всегда на связи,может дать ответ абсолютно на любой вопрос! Огромное спасибо,Виталий! Всегда буду обращаться только к Вам! Рекомендую всем)
С Вероникой мы быстро нашли общий язык, она четко знает, что ей нужно в результате и умеет это грамотно и понятно объяснить. С таким заказчиком приятно работать, Вероника хорошо подкована в технических вопросах работы с сайтом, хостингом, и я смог быстро приступить к выполнению проекта. Вероника - замечательный человек и интересный собеседник, искренне радуется успешному выполнению проекта, поэтому от души хочется сделать для нее что-нибудь сверх ТЗ :) Вероника, буду рад еще Вам помочь! И рекомендую Вас другим исполнителям.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга