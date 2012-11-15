Luna25

Татьяна Сапрыкина Luna25

 
36 летРоссия/Железноводск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Мама двоих детишек, что не мешает мне быть талантливым автором статей.

Выполняю работы по копирайтингу и рерайтингу.Зарегестриована на бирже Etxt.ru где выполнила более 40 заказов, здесь новичок, но готова работать с заказами от 30 рублей за 1000. Пишу на темы:воспитание детей, беременность, психология в разных сферах жизни, недвижимость, отдых и туризм, мода и новинки в мире моды, семейные отношения. Сейчас нахожусь во втором декретном отпуске по уходу за ребенком. Но поверьте, дети не помеха работе а наоборот стимул отвлечься и стать более разносторонней личностью. Образование неоконченное высшее по специальности "психология"(продолжаю учиться). Выполняю большие объемы заказов, от 2000 и до 100000 т. знаков.Пишу грамотно и быстро, главное постоянная работа и уверенность в завтрашенем дне!!!! Готова к сотруднечеству!!!!

Отзывы заказчиков
sghshjwe
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
50 уникальных статей Новогодней тематики.
Статьи очень понравились, читаются как художественный рассказ. Татьяна отличный копирайтер и ответственный исполнитель, работу отдает точно в срок. Приятно было работать, спасибо!