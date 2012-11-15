Мама двоих детишек, что не мешает мне быть талантливым автором статей.

Выполняю работы по копирайтингу и рерайтингу.Зарегестриована на бирже Etxt.ru где выполнила более 40 заказов, здесь новичок, но готова работать с заказами от 30 рублей за 1000. Пишу на темы:воспитание детей, беременность, психология в разных сферах жизни, недвижимость, отдых и туризм, мода и новинки в мире моды, семейные отношения. Сейчас нахожусь во втором декретном отпуске по уходу за ребенком. Но поверьте, дети не помеха работе а наоборот стимул отвлечься и стать более разносторонней личностью. Образование неоконченное высшее по специальности "психология"(продолжаю учиться). Выполняю большие объемы заказов, от 2000 и до 100000 т. знаков.Пишу грамотно и быстро, главное постоянная работа и уверенность в завтрашенем дне!!!! Готова к сотруднечеству!!!!