Natalichus

Наталья Natalichus

 
52 годаРоссия/Чусовой
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
finnn
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей описания товаров в интернет-магазин
Наталья переписывала статьи описания товаров на сайт интернет-магазина. Очень доволен остался сотрудничеством! В-общем-то сотрудничество до сих пор продолжаем Несмотря на довольно жесткие требования к уникальности текста, Наталья сделала статьи не только уникальными, но и очень интересными, поэтичными даже, что-ли Очень доволен!
sghshjwe
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
50 уникальных статей Новогодней тематики.
Статьи Натальи очень понравились - это не просто рекламный текст (хотя имеет все что необходимо для этого), это сюжетный рассказ, который читается с интересом, я бы сказал, вызывает эмоции. Всегда интересно, всегда необычно, всегда приятно!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга