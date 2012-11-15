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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Наталья переписывала статьи описания товаров на сайт интернет-магазина. Очень доволен остался сотрудничеством! В-общем-то сотрудничество до сих пор продолжаем Несмотря на довольно жесткие требования к уникальности текста, Наталья сделала статьи не только уникальными, но и очень интересными, поэтичными даже, что-ли Очень доволен!
$1
10 баллов
11 лет назад
Статьи Натальи очень понравились - это не просто рекламный текст (хотя имеет все что необходимо для этого), это сюжетный рассказ, который читается с интересом, я бы сказал, вызывает эмоции. Всегда интересно, всегда необычно, всегда приятно!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга